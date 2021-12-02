Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 1 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

В районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - повідомили у штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.