Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.
В районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.