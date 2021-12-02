Блінкен про заяву Путіна: "Ідея, що Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все було не так серйозно"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на пресконференції в Ризі глава Держдепу США Ентоні Блінкен.
"Я бачив заяву (Путіна, – Ред.), про яку ви говорили, і, чесно кажучи, вона викликає подив. Ідея, що Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все було не так серйозно", – сказав він.
Блінкен підкреслив, що НАТО – це оборонний союз, який не становить загрози для Росії та не має агресивних намірів проти РФ.
Глава Держдепу пояснив, що мета Альянсу – переконатися в ефективному захисті його членів та допомогти задовольнити потреби в обороні партнером. Він назвав глибоко помилковими та неправильними тези про нібито загрозу для Росії з боку України та НАТО.
Нагадаємо, з кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року". Глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення в Україну на кінець січня.
1 грудня Путін заявив, що хоче юридичних гарантій того, що Україна не увійде до НАТО.
НАТО відмовило Путіну. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг назвав незаконною пропозицію президента Росії.
Блінкен попередив: проти РФ введуть санкції, яких ще не було, якщо вона продовжить робити кроки щодо дестабілізації України та використовує свої сили для агресії проти неї.