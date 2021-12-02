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Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 2 грудня у світі зареєстрували 663 574 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 410 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 263 758 247 випадки інфікування, з них 663 574 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 242 146 осіб, з них 8 410 за минулу добу.

Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 238 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі та 3-тю в Європі.

Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

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Топ коментарі

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Все как и ожидалось вакцина до жопы.у нас идет на спад,европа только входит в пик заболеваемости
  • Tui Yii
    как это заканчиваются??? всего 13млн привитых ( а если прикинуть сколько на бумаге а не на деле, то вообще цифра печаль) ,и заканчиваються??? Да они по логике ваксеров на остановках падать аки листы с деревьев должны
  • Erlich Bachman
    І це головне.
    СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
    Саме ось цей вислів є ключовим. Немає більше ЗМІ у доковідному сенсі. Є лише пропагандистська машина з нагнітання істерії. Ніхто нічого ніколи не визнає.
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