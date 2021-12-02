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В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали
В Україні зафіксовано 13 531 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 2 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 01 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 02 зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 346, медпрацівників – 240);

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 02 210 869 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 02 госпіталізовано – 3 003 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 02 летальних випадків – 525;

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 02 одужало – 23 535 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 02 захворіло – 3 463 872 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 02 одужало – 2 995 727 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 02 летальних випадків – 87 057;

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом проведено 24 958 629 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали 13

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Смертність не надто спадає.
    Щодня 500-700 чоловік. Та за один місяць 20 тисяч померлих.
    Зейло на конференції і слова не сказав.
  • Tui Yii
    австрия в свое время гитлера произвела на свет, и прогнулась под нацистов первой войдя в состав . И да , первыми кого фашики начали гнобить были - свои граждане, не согласные с политикой партии.
    Так что накидывайте варианты плотнее, вторыми кого гнобили фашики были те кто их привел к власти .
  • 5 копійок
    Зеля конюктурщик. У нього рейтинг понад усьо.
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