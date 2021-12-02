В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 01 грудня в Україні:
зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 346, медпрацівників – 240);
210 869 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 003 особи;
летальних випадків – 525;
одужало – 23 535 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 463 872 особи;
одужало – 2 995 727 осіб;
летальних випадків – 87 057;
проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом проведено 24 958 629 щеплень", - розповіли в МОЗ.