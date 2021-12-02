В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали

В Україні зафіксовано 13 531 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 2 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 01 грудня в Україні:

зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 346, медпрацівників – 240);

210 869 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 003 особи;

летальних випадків – 525;

одужало – 23 535 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 463 872 особи;

одужало – 2 995 727 осіб;

летальних випадків – 87 057;

проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом проведено 24 958 629 щеплень", - розповіли в МОЗ.







