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Проблему Донбасу могло б вирішити виконання Мінських угод. Це доступний дипломатичний шлях, - Блінкен

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Проблему Донбасу могло б вирішити виконання Мінських угод. Це доступний дипломатичний шлях, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що вирішенням проблеми на сході України стало б виконання умов Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на ZN.ua, про що він сказав в інтерв'ю латвійському телеканалу LTV.

"Існує доступний дипломатичний шлях просування вперед. Росіяни кажуть, що Мінські угоди мають бути виконані. Українці кажуть те саме. Я думаю, що, якби це сталося, це принаймні вирішило б проблему Донбасу на сході України", - заявив він.

Блінкен зазначив, що перед зустріччю у Швеції (Стокгольмі) з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим він багато консультувався із союзниками, а також із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Всі вони були зосереджені на наших побоюваннях щодо ситуації в Україні та навколо неї", - наголосив він.

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"Я думаю, що зможу відобразити не лише точку зору Сполучених Штатів, але й точку зору всіх союзників щодо НАТО (...), що якщо Росія продовжуватиме агресію проти України, це матиме серйозні наслідки", - сказав Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прямі переговори з Москвою необхідні для припинення війни на сході, в якій, за словами Києва, загинуло понад 14 тисяч людей.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Але Московія, яка там під прапорами "ДНР" і "ЛНР" нав'язує всьому світу свій варіант. Там де московія-там ніколи не буде миру. Нам потрібно виконувати "мінськ" як ми його підписали і як ми його розуміємо і чекаємо, Китай не спить, йому потрібна кормова база. Видавити московитів з нашої території зможе тільки армія, крок за кроком, відтискаючи їх додому, як це було при 5-му президенту.
  • Alexey Chernyavsky
    Что то они все дружно и Нуланд и Блинкен и Макрон запели в один голос под дирижированием Пути. Не зря вчера наш величайший заговорил о прямых переговорах. Похоже нас готовят к торжественному вступлению в ОРДЛО.
  • 5 копійок
    ЗЕчмо підписало ж формулу Штанмайєра.
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