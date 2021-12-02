Нардепи просять МВС і поліцію Києва прозвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі. ДОКУМЕНТ

Народні депутати звернулися до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та голови київської поліції Івана Вигівського з вимогою надати звіти про напади ультраправих на Подолі в Києві.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.

"Погроми на Подолі. 12 народних депутатів з трьох парламентських фракцій звернулись до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та голови київської поліції Івана Вигівського з вимогою відзвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі і конкретно нападу на бар "Хвильовий" 26 листопада", - розповів він.





