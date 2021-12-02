Рада сьогодні розгляне Держбюджет-2022 та законопроєкт щодо виділення "тисячі Зеленського"

Верховна Рада на засіданні в четвер, 2 грудня, розпочне розгляд у другому читанні законопроєкту "Про державний бюджет України на 2022 рік".

Після розгляду бюджету планується голосування у другому читанні за законопроєкти №6298 "Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери)" та №6297 щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, який передбачає анонсоване президентом Володимиром Зеленським виділення тисячі гривень усім вакцинованим громадянам України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Для включення до порядку денного, скорочення термінів розгляду та прийняття рішення запропоновано законопроєкт №6342 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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На порядку денному також - законопроєкти №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та 5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

У першому читанні парламентарії мають намір розглянути президентський законопроєкт №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".