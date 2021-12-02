Канада готова разом з Україною працювати над стримуванням Росії від подальших агресивних дій, - Кулеба

На полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Ризі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі домовилися про подальше зміцнення особливого партнерства України та Канади.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що Кулеба детально поінформував канадську колегу про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях і вздовж кордону нашої держави та ознаки підготовки Росії до можливого нового вторгнення в Україну.

Глави української та канадської дипломатії обговорили конкретні кроки у рамках комплексного пакету стримування Росії від подальших агресивних дій.

"Якщо в Росії бачитимуть, що Захід серйозно ставиться до нинішньої ситуації та готовий на рішучі дії, вони двічі подумають перед тим, як вдаватися до будь-яких військових авантюр", — наголосив Кулеба.

"Дмитро Кулеба висловив вдячність канадській стороні за готовність працювати разом з Україною над стримуванням Росії від подальших агресивних дій. Глава української дипломатії висловив особливу вдячність Канаді за тверду та непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України конкретними діями, зокрема багаторічну участь в операції UNIFIER, яка ефективно посилює Збройні Сили України.", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, керівники зовнішньополітичних відомств обговорили подальшу безпекову та оборонну співпрацю Канади та України.

Також зазначається, що міністри скоординували спільну позицію до наступного етапу проведення переговорів з Ісламською Республікою Іран щодо притягнення до відповідальності винних у збитті літака PS752. Міністри домовилися і надалі зберігати єдність Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 у боротьбі за встановлення справедливості для жертв трагедії та їхніх рідних.