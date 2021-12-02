Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити Держбюджет-2022

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр №6000 від 15.09.2021)", – зазначив він.

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