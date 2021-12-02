Меморандум з НАТО та Національна програма інформатизації на 2022-2024 рр., - порядок денний Кабміну

Кабінет Міністрів на засіданні 2 грудня розгляне низку законопроєктів та постанов, середи яких підписання Меморандуму з НАТО про домовленість стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогностування в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на порядок денний уряду.

Так, на засіданні Кабміну розглянуть проєкт закону про внесення зміни до пункту 4(прим 1) розділу VI "Прикінцеві та перехідні положенняˮ Бюджетного кодексу України.

Серед іншого урядовці розглянуть проєкт Постанови Верховної Ради України "Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022—2024 рокиˮ, а також проєкт постанови Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІˮ.

Також планується розгляд постанови щодо внесення змін до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення, а також постанову про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції.

Під час засідання Кабмін також розгляне наступні проєкти розпоряджень уряду:



- Про підписання Меморандуму про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогностування в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру";

- Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України;

- Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру, які виникли у 2020 році на території Луганської області;

- Про затвердження плану заходів із створення та облаштування призначених прикордонних інспекційних постів.

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