Посли G7 закликали Україну прозоро і без подальших зволікань обрати голову САП
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Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості.
Про це йдеться у повідомленні послів G7 в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним Спеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику", - наголошують посли G7.