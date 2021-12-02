Посли G7 закликали Україну прозоро і без подальших зволікань обрати голову САП

Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості.