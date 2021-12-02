Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.