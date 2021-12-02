Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство
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Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Ради.
Реєстраційний номер законпроєкту - 6368.
Проєкт закону визначено президентом як невідкладний. Текст поки не опубліковано.
Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради.