"Укрзалізниця" призначила два додаткові потяги до Польщі

АТ "Укрзалізниця" призначає 2 додаткові поїзди до Перемишля (Польща).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд №36/35 Одеса – Перемишль курсуватиме щодня з 11 грудня і відправлятиметься з Одеси о 18:22, прибуваючи до кінцевої станції о 09:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

Поїзд №89/90 відправлятиметься з 12 грудня по днях курсування зі Львова о 16:20 і до Перемишля прибуватиме о 18:19. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 13:45.

Придбати квиток можна на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося раніше, з 21 жовтня діють нові правила безпечних подорожей, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України №1236.

Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

- отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

- отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

- негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд);

- COVID-сертифікат про одужання у додатку Дія.