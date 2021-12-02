Лукашенко і Путін вирішили провести військові навчання на білорусько-українському кордоні
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У найближчі два місяці білоруські і російські військові проведуть навчання на кордоні Білорусі з Україною. Ці навчання відбудуться у два етапи.
Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, навчання відбудуться у найближчі пару місяців.
"Ми домовилися з президентом Путіним, що ми найближчим часом повинні разом провести навчання на південних кордонах, білорусько-українському кордоні", - сказав Лукашенко.
Він заявив, що перший етап точно проведуть взимку.