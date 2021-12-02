Глава Пентагону Остін випадково назвав Росію Радянським Союзом та закликав РФ "знизити температуру" на кордоні з Україною
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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь США на дії Росії щодо України здійснюватиметься як частина зусиль міжнародного співтовариства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
"Все, що ми робимо, буде здійснено як частина зусиль міжнародного співтовариства", – сказав Остін 2 грудня під час візиту до Південної Кореї.
Глава Пентагону при цьому випадково назвав Росію колишнім Радянським Союзом, коли сказав, що сподівається на те, що "ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну".
Він закликав Росію "знизити температуру в регіоні" на кордоні з Україною.