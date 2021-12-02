Втручання України в "зелений" кредит від ЄС нівелює обіцянки Зеленського у Глазго, – американський Newsweek

Втручання українського уряду у розподіл цільового "зеленого" кредиту від ЄС поставило під сумнів обіцянки президента Володимира Зеленського перед світовою громадськістю у Глазго (Шотландія) досягти кліматичної нейтральності.

Про це йдеться у статті американського видання Newsweek.



Нещодавні скандали навколо президента Володимира Зеленського, зокрема різке припинення виплат найбільшому українському інвестору в галузі відновлюваних джерел енергії, малюють сумну картину... У поєднанні з глобальною енергетичною кризою здається, що кліматичні цілі, поставлені Києвом кілька тижнів тому в Глазго, практично недосяжні ", – йдеться у статті американського видання.



Сумнівне з точки зору закону блокування виплат одній з тисяч компаній відлякує інвесторів від України, йдеться в статті.

Newsweek прогнозує Україні важкі судові процеси, пов'язані із втратою довіри іноземних банків та фондів до країни.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західним кредиторам про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.