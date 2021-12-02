Захід має активізувати всі види допомоги Україні. Росія прагне розколоти Європу, - прем'єр Латвії Каріньш

Прем'єр-міністр Латвії звинуватив Росію у прагненні дестабілізувати та розколоти Європу за допомогою низки дій, включаючи останнє нарощування військ на кордоні з Україною.

В інтерв'ю Agence France-Presse прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш охарактеризував нарощування потужностей як "тривожний" сигнал, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".

Він закликав НАТО посилити свою присутність на східному фланзі альянсу, зазначивши також такі дестабілізуючі дії Кремля як обмеження на постачання газу та підтримку режиму в Білорусі.

"Все це є частиною одного взаємопов'язаного набору подій, які, здається, на якомусь рівні дестабілізують чи створюють роз'єднаність у Європі", - сказав Каріньш.

"Додаткові війська біля кордону з Україною викликають занепокоєння принаймні тому, що незрозуміло, у чому полягають наміри Росії", - сказав Каріньш, чия країна межує з Росією і, як і дві її сусідні держави Балтії, Естонія та Литва є членами ЄС та НАТО.

Щодо стратегії президента Росії Володимира Путіна, він сказав: "Я також вважаю, що доктрина Путіна про те, щоб якимось чином відтворити російськомовну імперію, чимось схожу на Радянський Союз чи іншу, безумовно, видається однією з пріоритетних".

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Каріньш заявив про те, що Захід має активізувати всі види допомоги Україні, включаючи військову підготовку та озброєння, оскільки це швидше зменшить, ніж підвищить ризик конфлікту.

"Якщо з'явиться чіткий сигнал, що ми на Заході більше допомагатимемо Україні, це може зупинити подальшу ескалацію", - сказав він.

"Якщо Росія зрозуміє, що не буде опору, це підвищить ризик фактичного загострення військового конфлікту", - додав прем'єр-міністр.

Він сказав, що коли Європа розмовляє з Росією, вона повинна вести переговори з "позиції сили", враховуючи, що європейська економіка набагато більша, ніж економіка Росії.

"Так само, як Європа певним чином залежить від російського експорту викопного палива, Росія залежить від імпорту готівки з Європи. Ми зовсім не слабкий (Європейський) Союз", - сказав він.

Він стверджує, що перед спробами Росії роз'єднати Європу та НАТО, і Європейський Союз знову "згуртувався", і зустріч альянсу в Ризі показала це.

"НАТО як військовий альянс, звичайно, має широкий спектр можливостей" у разі російської агресії, вказуючи на "посилені та адресні економічні санкції, можливо, дуже широкі", які можуть бути запроваджені.

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Він також підтвердив прохання країн Балтії щодо посилення присутності НАТО на їхніх кордонах.

"На даному етапі було б дуже пропорційним і зрозумілим, якби НАТО збільшило свою присутність, у тому числі й у країнах Балтії. Це не лише питання кількості, а й можливостей, технологій та здібностей".