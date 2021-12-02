МЗС перевіряє інформацію про затримання ФСБ РФ трьох громадян України, - Ніколенко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, наразі посольству доручили перевірити цю інформацію.
Нагадаємо, раніше ФСБ повідомила про затримання "співробітників українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких начебто збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.
За даними російської спецслужби, вони нібито зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником СБУ в Тернопільській області, який нібито поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тис. доларів.
Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".