МЗС перевіряє інформацію про затримання ФСБ РФ трьох громадян України, - Ніколенко

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання російською ФСБ трьох громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, наразі посольству доручили перевірити цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ФСБ повідомила про затримання "співробітників українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких начебто збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.

За даними російської спецслужби, вони нібито зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником СБУ в Тернопільській області, який нібито поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тис. доларів.

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Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".