Диверсанта "Оплоту" засудили до майже 12 років ув’язнення за спробу підірвати електропідстанцію на Донбасі, - СБУ

За матеріалами контррозвідки СБУ до 11 років та 10 місяців ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Зловмисник намагався вчинити диверсію на об’єкті енергетики у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали диверсанта на спробі підриву однієї з електричних підстанцій.

Під час затримання у нього виявлено саморобний вибуховий пристрій із пультом дистанційного керування та засоби зв’язку.

Встановлено, що злочин намагався здійснити мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків. Там входив до складу терористичного угруповання "Оплот".

За завданням ватажків зловмисник приховано прибув на підконтрольну українській владі територію для вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури.

Вибухівку він вилучив із раніше підготовленого бойовиками схрону.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів, передбачених:

ст. 113 (диверсія),

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

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Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.