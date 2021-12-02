Через безпрецедентно високий рівень інфляції у світі можливе здорожчання запозичень для України, - Марченко

Міністерство фінансів України стурбоване зростанням інфляції у світі та подорожчанням запозичень.

Про це повідомив сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи із парламентської трибуни проєкт держбюджету на 2022 рік до другого читання, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас не може не турбувати перспектива підвищення процентних ставок на міжнародних ринках, що впливатиме на вартість залучення ресурсу для України. Причина - безпрецедентно високий рівень інфляції у країнах світу", - сказав Марченко.

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