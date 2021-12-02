Новини • Бюджет-2022

Через безпрецедентно високий рівень інфляції у світі можливе здорожчання запозичень для України, - Марченко

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Через безпрецедентно високий рівень інфляції у світі можливе здорожчання запозичень для України, - Марченко
Міністерство фінансів України стурбоване зростанням інфляції у світі та подорожчанням запозичень.

Про це повідомив сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи із парламентської трибуни проєкт держбюджету на 2022 рік до другого читання, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас не може не турбувати перспектива підвищення процентних ставок на міжнародних ринках, що впливатиме на вартість залучення ресурсу для України. Причина - безпрецедентно високий рівень інфляції у країнах світу", - сказав Марченко.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Не через надзвичайно високий рівень інфляції у світі, а через надвисокий рівень корупції в Україні.
  • Владимир Елисеев
    не, то у дебила переворот случился!
  • Колыван Спикер
    переворот в наркотическом дурмане...А так ,просто обосрался.....
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