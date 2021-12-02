Кулеба на зустрічі з Блінкеном: "Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Стокгольмі.

Про це голова МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дружня зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з суворими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", - йдеться в повідомленні.

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