Зеленський потрапив у залежність від Коломойського, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський потрапив в тісні обійми олігарха Ігоря Коломойського, від якого намагався дистанціюватися від початку своєї каденції.

Про це йдеться в статті видання "Українська правда".

"Насправді, на екваторі президентства Зеленський як ніколи близько опинився до того місця, від якого намагається втекти всі роки на посаді – тісні обійми Ігоря Коломойського", - пише видання. Журналісти зазначать, що при максимальній мобілізації у президентської фракції "Слуга Народу" не більше 210 голосів, відповідно без контрольованої Коломойським групи "За майбутнє" та ще однієї олігархічної групи "Довіра", більшості в парламенті не існує. В атаках на Ріната Ахметова президент вступив в союз з олігархами Коломойським і Веревським, повідомляє видання. "Найсвіжіший кейс – це вже прийнятий Радою "ресурсний" закон №5600. Саме цей закон став чудовою ілюстрацією боротьби Зеленського з олігархами... руками інших олігархів", - пише "Українська правда".

Причиною атак президента на Ахметова журналісти називають інформаційну політику каналів Україна та Україна24, зокрема щодо допуск до ефірів опонентів Офісу президента. "Ахметов порушив головне правило співжиття із президентом Зеленським – не послухав наказ президента, та ще й дав "зелений коридор" на своїх каналах для опонентів Володимира Олександровича", - йдеться в статті "Української правди".