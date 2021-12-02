Росія провокує Україну як військовим шляхом, так і дипломатично, - Кулеба

Росія провокує Україну військовим та дипломатичним шляхом, але українська сторона продовжить демонструвати стриманість та закликати партнерів підготувати пакет зі стримування РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як ми бачимо, Росія провокує Україну військовим шляхом, але також і дипломатично. Ми продовжимо демонструвати стриманість. Водночас ми продовжимо працювати з партнерами та закликати їх підготувати пакет зі стримування, який змусить президента Путіна подумати двічі перед тим, як вдатися до військової сили", - сказав Кулеба перед початком переговорів із Блінкеном у Стокгольмі у четвер.

Він запевнив, що Україна не має намірів провокувати РФ або проводити будь-які військові операції на Донбасі.

"Україна віддана мирному вирішенню конфлікту, і я справді ціную роль Сполучених Штатів у всіх цих елементах, у стримуванні Росії у ширшому розумінні, а також у поєднанні цього пакету зі стримування, який поєднує трансатлантичну спільноту, щоб забезпечити повну максимальну ефективність заходів, які можуть бути вжиті", - зазначив Кулеба.

У свою чергу державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив у непохитній прихильності Сполучених Штатів територіальній цілісності, суверенітету, незалежності України.

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