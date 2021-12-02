Росія провокує Україну як військовим шляхом, так і дипломатично, - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Як ми бачимо, Росія провокує Україну військовим шляхом, але також і дипломатично. Ми продовжимо демонструвати стриманість. Водночас ми продовжимо працювати з партнерами та закликати їх підготувати пакет зі стримування, який змусить президента Путіна подумати двічі перед тим, як вдатися до військової сили", - сказав Кулеба перед початком переговорів із Блінкеном у Стокгольмі у четвер.
Він запевнив, що Україна не має намірів провокувати РФ або проводити будь-які військові операції на Донбасі.
"Україна віддана мирному вирішенню конфлікту, і я справді ціную роль Сполучених Штатів у всіх цих елементах, у стримуванні Росії у ширшому розумінні, а також у поєднанні цього пакету зі стримування, який поєднує трансатлантичну спільноту, щоб забезпечити повну максимальну ефективність заходів, які можуть бути вжиті", - зазначив Кулеба.
У свою чергу державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив у непохитній прихильності Сполучених Штатів територіальній цілісності, суверенітету, незалежності України.