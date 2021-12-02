Держбюджет-2022 передбачає повне забезпечення житлом військовослужбовців, які були в АТО, - "слуга народу" Забуранна

Народний депутат "Слуги народу", член бюджетного комітету Леся Забуранна вважає держбюджет на 2022 рік бюджетом розвитку із соціальним спрямуванням.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Політик розповіла, які саме зміни до проєкту Держбюджету запропонував профільний комітет.

"По-перше, додатково було спрямовано 300 мільйонів на Інститут раку. Це важливо, тому що Україна сьогодні, на жаль, має великий відсоток онкологічних захворювань і вкрай важливою є розбудова сучасного спеціалізованого центру. Продовжуючи судову реформу ми спрямували достатню суму коштів на судові адміністрації. Важливим є те, що ми продовжуємо послідовно виконувати такі надзвичайно цікаві і екологічно важливі ініціативи, як питна вода. Це також визначено у висновках бюджетного комітету, що дана цільова програма відбудеться. Також надзвичайно важливим і нарешті заслуженим є питання того, що ми забезпечуємо абсолютну чергу (на житло. – Ред.) військовослужбовцям, які були в АТО. Ми задовольняємо їх житлом. Люди, які захищали нашу країну мають право отримати своє житло", - зауважила нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У проєкті Бюджету-2022 враховано підвищення зарплати лікарів до 20 тис. грн, - Ляшко. ВIДЕО

За словами Забуранної, бюджетом влада продовжує розбудову регіонів, спрямовуючи кошти на соціально-економічний розвиток територій.

Політик зізналася, що їй хотілося б, щоб у бюджеті на наступний рік було закладено суттєве підвищення зарплат для вчителів, працівників науки та освіти.

"Але одразу виконати такі важливі соціальні стандарти є не можливим через обмеженість ресурсів. Але ми віримо, що після суттєвого підняття зарплат медикам, у 2023 році ми зможемо зробити те саме у сфері освіти та науки", - додала Забуранна.