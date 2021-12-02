Війська РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новолуганського. Втрат немає, - Міноборони
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Впродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
В напрямку Новолуганського противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додали у відомстві.