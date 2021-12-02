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Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо занепокоєність щодо Донбасу

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Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо занепокоєність щодо Донбасу
Імовірність військових дій в Україні все ще висока, "агресивна риторика Києва" нібито говорить про силовий сценарій, що розглядається Україною щодо Донбасу.

Про це заявив у четвер журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС.

"Це предмет особливої занепокоєності і стурбованості для нас. Ми в цілому бачимо досить, напевно, навіть агресивну, можна сказати, риторику з боку української влади. Ми бачимо підвищення інтенсивності провокаційних дій на лініях зіткнення", - переконує він.

Пєсков також відповів на слова президента України про сильну українську армію.

"Що говорити про таку фразу глави держави, що в України сильна, потужна армія: "Ми не повинні боятися говорити правду, ми хочемо повернути Донбас - давайте", - заявив Пєсков, стверджуючи, що це дослівна цитата Зеленського. 

"Давайте що, ми хочемо запитати? На тлі цієї агресивної риторики, треба називати речі своїми словами, ми не можемо не відчувати занепокоєність щодо Донбасу", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто лише вдає це. Але ніхто крім нашої армії нас не захистить, - Зеленський

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Донбас, як і Крим, нам все-одно доведеться деокуповувати силовим способом.
  • Вальд Ще
    Пісков, краще відчуй зтурбованість психічним здоров'ям свого шефа!
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо стурбованість щодо Донбасу Джерело: https://censor.net/ua/n3302943

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