Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо занепокоєність щодо Донбасу

Імовірність військових дій в Україні все ще висока, "агресивна риторика Києва" нібито говорить про силовий сценарій, що розглядається Україною щодо Донбасу.

Про це заявив у четвер журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС.

"Це предмет особливої занепокоєності і стурбованості для нас. Ми в цілому бачимо досить, напевно, навіть агресивну, можна сказати, риторику з боку української влади. Ми бачимо підвищення інтенсивності провокаційних дій на лініях зіткнення", - переконує він.

Пєсков також відповів на слова президента України про сильну українську армію.

"Що говорити про таку фразу глави держави, що в України сильна, потужна армія: "Ми не повинні боятися говорити правду, ми хочемо повернути Донбас - давайте", - заявив Пєсков, стверджуючи, що це дослівна цитата Зеленського.

"Давайте що, ми хочемо запитати? На тлі цієї агресивної риторики, треба називати речі своїми словами, ми не можемо не відчувати занепокоєність щодо Донбасу", - заявив він.

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