Сьогодні має відбутись засідання комісії з обрання голови САП: побачимо чи почує влада послів G7, - ЦПК

Якщо влада хоче реально обмежити вплив олігархів, то найближчим часом можуть допомогти дві історії: обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та прийняття законопроєкту про державне фінансування партій.

Про це йдеться у заяві Центра Протидії Корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Якщо влада хоче реально обмежити вплив олігархів, то найближчим часом можуть допомогти дві історії. Окрім багатьох інших важливих речей. На них звернули увагу посли країн G7. Перше. Посли Великої сімки звернулися до парламенту з проханням підтримати усі президентські правки до ветованого Зеленським законопроєкту про державне фінансування партій. Як відомо, депутати (третина "слуг народу", "ЄвроСолідарність", "Батьківщина", "ОПЗЖ", "За Майбутнє") вирішили, що платникам податків, за рахунок яких фінансують партії, не треба знати, як і на що витрачаються космічні суми коштів. Посли G7 наполягають на поверненні фінансової звітності партій, щоб зменшити вплив олігархів та інших осіб", - йдеться в заяві.

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"Друге. Посли Великої сімки також закликали владу нарешті завершити конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сьогодні має відбутись засідання, на якому члени комісії мали би оголосити бали за практичне завдання (де і буде видно фальсифікацію), а також призначати дату співбесіди з двома фіналістами. От і побачимо чи почує влада західних партнерів, чи буде ламати конкурс через коліно, фальсифікуючи бали. Як думаєте, чи дослухається влада до порад послів G7?" - додали в ЦПК.