Анонсовану Зеленським 1000 грн за вакцинацію можна буде витратити на придбання книг, - міністерка економіки Свириденко

Після старту програми "єПідтримка", в межах якої вакциновані українці отримають 1 тис. грн, виплату можна буде витратити на придбання книг.

Про це повідомила у фейсбуці голова Мінекономіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зовсім скоро, з 19 грудня, стартує програма "єПідтримка". Урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатись 1000 грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку", - написала міністерка.

"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка", - додала Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "COVID-тисячею" можна буде скористатися протягом 4 місяців, - Мінекономіки