"Хочуть посягнути на російський регіон": у Кремлі сприйняли заяву Зеленського щодо окупованого РФ Криму як пряму загрозу

Останні заяви президента України Володимира Зеленського на тему повернення Криму є прямою загрозою на адресу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми, звичайно ж, аналізуємо висловлювання президента Зеленського. Взяти вчорашнє висловлювання щодо російської проблематики. Виступаючи в парламенті, Зеленський говорив, що, наприклад, повернення Криму має стати головною метою та філософією України", - сказав він журналістам.

За словами Пєскова, "подібне формулювання означає, що київський режим має намір використати всі наявні можливості, включаючи силові, для того, щоб посягнути на російський регіон".

Прессекретар президента РФ також наголосив, що Київ, заявляючи про необхідність переговорів з Москвою, одночасно робить дії, які унеможливлюють такі контакти.

Як приклад Пєсков навів наполегливі спроби Києва уявити Росію стороною конфлікту.

"З іншого боку, вони роблять так, що якісь переговори з Росією є неможливими", - продовжив представник Кремля.

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"Вони просто не виконують Мінські домовленості і раніше досягнуті розуміння, маються на увазі Париж та інші. Вводяться закони: закон про російську мову, закон про корінні народи, тимчасовий політичний устрій", - пояснив Пєсков.

Нагадаємо раніше Кремль висловив занепокоєння "риторикою Києва" щодо вирішення проблеми Донбасу.

"Ми загалом бачимо досить агресивну риторику з боку української влади, ми бачимо підвищення інтенсивності провокаційних дій на лінії зіткнення", - заявив Пєсков.

Він процитував заяву президента України Володимира Зеленського, про те, що Україна має сильну і потужну армію, і "якщо ми хочемо повернути Донбас, давайте".

"Давайте що? - хочемо ми запитати", - сказав Пєсков.