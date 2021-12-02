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Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу

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Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу
Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2022 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Як інформує Цензор.НЕТ за відповідний законопроєкт №6342 "Про внесення змін до ст. 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" в цілому проголосували 317 парламентарів.

Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде запроваджено з дня набуття чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.

Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був ухвалений Верховною Радою у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А як всі критикували ту владу за цей закон, горлали і вчили, як потрібно. Чому немає чогось новенького? А тому, що 5 президент і Верховна Рада тоді робили все правильно по тих можливостях. Ці тільки переписують, як в школі двійочники.
  • PeruBinner Peru
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
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