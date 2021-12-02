У 2022 році планується індексація пенсій вище 10%, - Марченко
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Говорячи про те, за рахунок чого була збільшена до другого читання проєкту Держбюджету його дохідна частина, міністр пояснив, що уряд переглянув прогнозовані макропоказники.
"Ми отримали ресурс із 5600 ("ресурсний закон". – Ред.) і у нас є додаткові джерела, такі як: податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, рентна плата", - розповів Марченко.
Голова Мінфіну повідомив, що у 2022 році планується індексація пенсій вище 10% і додав, що про конкретне збільшення пенсій по усім категоріям можна буде говорити після затвердження бюджету Пенсійного фонду. Він запевнив, що у Пенсійному фонді "немає діри", а є незабезпечений дефіцит, який покривається із загального бюджету. За словами міністра, покриття дефіциту Пенсійного фонду передбачається в розмірі 205 мільярдів гривень.
Він наголосив, що в бюджеті на наступний рік передбачено достатньо коштів для субсидій, але у разі потреби ці показники будуть переглянуті, хоч і не раніше другого півріччя.
Говорячи про те, які зовнішні ризики можуть вплинути на виконання бюджету, Марченко зауважив, що це може бути світова інфляція і підняття облікових ставок у світі, та заявив, що уряд врахував такий можливий розвиток подій.