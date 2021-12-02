У 2022 році планується індексація пенсій вище 10%, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає Держбюджет на наступний збалансованим і реальним для виконання.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Говорячи про те, за рахунок чого була збільшена до другого читання проєкту Держбюджету його дохідна частина, міністр пояснив, що уряд переглянув прогнозовані макропоказники.

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"Ми отримали ресурс із 5600 ("ресурсний закон". – Ред.) і у нас є додаткові джерела, такі як: податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, рентна плата", - розповів Марченко.

Голова Мінфіну повідомив, що у 2022 році планується індексація пенсій вище 10% і додав, що про конкретне збільшення пенсій по усім категоріям можна буде говорити після затвердження бюджету Пенсійного фонду. Він запевнив, що у Пенсійному фонді "немає діри", а є незабезпечений дефіцит, який покривається із загального бюджету. За словами міністра, покриття дефіциту Пенсійного фонду передбачається в розмірі 205 мільярдів гривень.

Він наголосив, що в бюджеті на наступний рік передбачено достатньо коштів для субсидій, але у разі потреби ці показники будуть переглянуті, хоч і не раніше другого півріччя.

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Говорячи про те, які зовнішні ризики можуть вплинути на виконання бюджету, Марченко зауважив, що це може бути світова інфляція і підняття облікових ставок у світі, та заявив, що уряд врахував такий можливий розвиток подій.