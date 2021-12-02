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"Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - Лавров

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"Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це гра з вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

"Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - сказав Лавров під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі.

Голова МЗС РФ висловив обурення нібито "військовою накачкою" України, що культивує ілюзію силового вирішення конфлікту.

"Один раз у серпні 2008 року вже рвонуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру, яка обернулася якнайтяжчими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію в сфері безпеки до небезпечної межі. ... Ті, хто завчено повторює бухарестські тези і каже, що в питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію - ці люди грають з вогнем. Я переконаний, що вони не можуть цього не усвідомлювати", - наголосив російський міністр.

За його словами, перетворення країн-сусідів РФ на плацдарм протистояння з нею, розгортання сил НАТО у безпосередній близькості до стратегічно важливих для російської безпеки районів є категорично неприйнятним.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Это не мина в основу конструкции Европы, это куча дерьма на ваши кацапские маковки. Иного вы не заслуживаете. Народ-паразит. Что с вас взять? кацапы...
  • Vsevolod Marchenko
    Кацапия с ее недофюрером ******, напав на Украину в 2014 году тем самим НАСРАЛА на Международное право в приципе. Оно сейчас в отношении Кацапии и остального мира не действует. Но для них, **********, это все равно ничего не значит - всякие ***** и армянские мерины продолжают после всего талдычить, что они имеют какое-то право диктовать суверенным государствам свои кацапские предъявы.
  • Sanya T
    нужно самим строит сильную армию, страну, Пу не вечен
    но когда сама страна будет иметь сильное вооружение, даже при помощи союзников, риторика разговора будет проходить уже в другом русле
    Все норм! Держимся. Слава Украине!
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