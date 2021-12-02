РФ готова відновити канал діалогу зі США щодо України, - Лавров
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Росія готова до того, щоб відновити канал діалогу зі США щодо України. РФ також зацікавлена в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Ми зацікавлені в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи. Наші американські колеги неодноразово говорили, що вони хочуть допомогти, не руйнуючи нормандський формат, відновивши окремий канал діалогу, який існував за минулої адміністрації", - сказав Лавров на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Він також наголосив, що Росія готова до такого формату.