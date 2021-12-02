РФ готова відновити канал діалогу зі США щодо України, - Лавров

Росія готова до того, щоб відновити канал діалогу зі США щодо України. РФ також зацікавлена ​​в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Ми зацікавлені в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи. Наші американські колеги неодноразово говорили, що вони хочуть допомогти, не руйнуючи нормандський формат, відновивши окремий канал діалогу, який існував за минулої адміністрації", - сказав Лавров на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Він також наголосив, що Росія готова до такого формату.

Читайте також: "Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - Лавров