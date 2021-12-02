Розстріли на Інститутській: у суді розглянули цивільні позови потерпілих

Першого грудня у Святошинському суді Києва на засіданні у справі про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року розглянули заявлені цивільні позови від потерпілих у справі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію засідання.

Головуючий у справі суддя Сергій Дячук зазначив, що наявні цивільні позови потерпілих перебувають в матеріалах даного судового провадження. Серед заявлених позовів, це позови: Байдовської Марини Євгеніївни позов матері до всіх обвинувачених ГУ МВС України в Києві про відшкодування моральної шкоди в розмірі 1 мільйона гривень, позов Бондарчука Володимира Сергійовича в розмірі 1 мільйон гривень, позов Варениці Ганни Іванівни про відшкодування моральної шкоди завданої злочинами в розмірі 1 мільйон гривень та інших.

"Я зупиняюсь на позові Царька Володимира Олександровича, том 26. Внаслідок вчиненого терористичного акту співробітниками "Беркуту" Царьку Олександру Миколайовичу було спричинено тілесні ушкодження. Внаслідок злочинних дій підозрюваними, Володимиру Олександровичу було спричинено моральну шкоду у зв’язку зі смертю батька. Його син Царьок Володимир Олександрович зазнав значної емоційної шкоди, яка вилилась в емоційних стражданнях, хвилюваннях. Царьок Володимир Олександрович і тепер відчуває постійний душевний біль через смерть свого батька, якого злісно жорстоко та умисно вбили під час його боротьби за його громадянські права. Володимир із батьком були дуже близькі, в сім’ї всі діти і Володимир дуже любили батька. Втрата близької людини завдає важкої травми. Жахливим є усвідомлення обставин загибелі батька, розстріл беззбройного, який захищений лише щитом. Додаткових страждань додає усвідомлення суцільного відчуття безкарності його вбивці, який розстрілював беззбройних людей лише за прояв громадянської позиції", - зачитав один із позовів Дячук.

Суддя також зазначив, що суд за структурою оголосив цей позов, оскільки всі інші позови фактично є ідентичними.

"Об’єктивно далеко не всі супроводжувалися додатковими якимись матеріалами на підтвердження якихось захворювань. Разом з тим, усі позивачі посилалися на душевні страждання у зв’язку із втратою вбитих родичів або пережитим душевним травмуванням внаслідок подій 20 лютого 2014 року." - додав під час засідання суддя.

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