Зеленський хоче, щоб політики і чиновники декларували подвійне громадянство: за приховування - кримінальна відповідальність

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради низку законопроєктів, спрямованих на протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що документи розроблено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеного в дію указом Глави держави № 85/2021 від 4 березня 2021 року.

Зокрема, до парламенту подано проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України", що покликаний забезпечити правову визначеність ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство (підданство) інших держав.

Документ актуалізує положення законодавства у сфері громадянства та уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у розв'язанні питань громадянства України.

"Таким чином ми врегулюємо питання, які стосуються подвійного громадянства. Цінність громадянства України має зростати: український паспорт повинен бути запорукою вільного й безпечного пересування по світу, а українець має почуватися захищеним у будь-якій країні й знати, що на сторожі його прав та інтересів стоїть його держава", – сказав Володимир Зеленський.

Також до парламенту подано проєкт закону "Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства". Цей документ визначає правові та організаційні засади функціонування системи декларування громадянами України наявності громадянства інших держав або перебування у процедурі набуття чи припинення громадянства (підданства) іноземної держави. Також він містить правові засади перевірки достовірності поданих у деклараціях відомостей, протидію використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посяганню на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Разом з ним до Верховної Ради подано пов'язаний законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства)", яким пропонується встановити адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або неподання суб'єктом декларування декларації про наявність громадянства (підданства) іноземної держави, про перебування в процедурі набуття чи припинення громадянства іноземної держави тощо.

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Цей документ також пропонує встановити кримінальну відповідальність за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей про наявність громадянства чи підданства іноземної держави.

"Всі політики й чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов’язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав. Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, також є громадянином іншої держави, вона має про це чесно повідомити – українське суспільство має право про це знати. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина має нести кримінальну відповідальність", – наголосив президент.

Крім того, Глава держави подав на розгляд до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства". Цей документ має на меті протидію використанню громадянами України громадянства іноземної держави як інструмента втручання у внутрішні справи України, посяганню на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

"Ми пропонуємо встановити обмеження на зайняття посад в органах судової влади громадянами України, які мають або набули громадянство іншої держави", – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також подав до парламенту проєкт закону "Про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства", який пропонує встановити обмеження на зайняття посад у митних органах громадянами України, які мають або набули громадянство або підданство іноземної держави чи держав.

Президент закликає народних депутатів усіх фракцій і груп підтримати внесені ним законопроєкти. Ухвалення цих документів стане черговим етапом у становленні та удосконаленні інституту громадянства України.