Боррель має намір найближчим часом відвідати Донбас, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України

Як зазначається, міністр детально поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України, загрозу підготовки Росії до нової хвилі агресії проти нашої держави.

"Дмитро Кулеба закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями проти Росії в разі розширення агресії", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що міністр висловив вдячність ЄС за багаторічну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, зусилля зі зміцнення стійкості української економіки та посилення безпеки нашої держави.

Читайте також: Кулеба обговорив з Боррелем методи струмування РФ у разі подальшої агресії проти України

Крім того, зазначається, що Жозеп Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну з візитом на запрошення Дмитра Кулеби, включаючи з візитом на Донбас.