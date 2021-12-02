Для допомоги в отриманні "COVID-тисячі" працюватимуть 100 офлайн-центрів, - "слуга народу" Шуляк

Для того, щоб розпочалася програма з виплаті обіцяної президентом вакцинованим українцям тисячі гривень, працюватимуть 100 "офлайнових центрів підтримки".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у коментарі журналістам у ВР в четвер сказала лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, у центрах українцям надаватиметься допомога для отримання цих коштів.

Шуляк нагадала, що "тисяча" не оподатковується і не впливає на субсидії.

"Є певні обмеження стосовно того, скільки часу потрібно Кабінету Міністрів, щоб розробити усі необхідні підзаконні акти. Згідно з правками, внесеними до законопроєкту, Кабміну надаватиметься три дні", - зауважила голова партії СН.

Нардеп розказала, що розглядається можливість придбання на ці кошти книжок. Відповідаючи на питання, чому такий обмежений перелік місць, де можна використати ці кошти, вона зауважила, що було поставлено завдання максимально підтримати ті індустрії, які перебувають у "червоній зоні", і які максимально постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Марченко про "тисячу Зеленського": Ці кошти виділяються для підтримки певних видів бізнесу