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ВООЗ направляє до Південної Африки оперативну групу через спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон"

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ВООЗ направляє до Південної Африки оперативну групу через спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон"
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить оперативну групу до Південної Африки, щоб допомогти впоратися зі спалахом нового штаму коронавірусу "Омікрон". Команда допомагатиме зі спостереженням та відстеженням контактів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Команда ВООЗ буде відправлена до провінції Гаутенг. Такий крок пов'язаний з тим, що новий варіант може спричинити зростання повторних інфекцій COVID по всій країні, стверджують експерти.

Регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Африці Салам Гуйє також заявив, що надає технічну допомогу для збільшення виробництва та розподілу медичного кисню в Ботсвані - ще однієї області, де було виявлено "Омікрон".

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Нагадаємо, експерти озвучили версії того, як виник новий штам коронавірусу "Омікрон". Він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.

Топ коментарі

  • ПанСан
    Сейчас надают по рогам тем кто проговорился, что омикрон легче ОРЗ. Скоро ждите "опровержения" и новых рассказок холодящих душу.
    Золотая жила из рук уходит. "Спасатели! Вперёд!".
  • Dmitry Hale
    Волонтеры из красного креста 2 дня плыли по реке в глубинку перуанских джунглей чтобы провакцинировать от ковида племена, изолированные от цивилизации и не слыхавшие про ковид. Это апогей пздца ребята. А что касается Африки - этот новый штамм ведь впервые нашли у вакцинированного.
  • Орест Орест
    И правда идиоты! вместо того что бы обратиться за помощью к комментаторам на цензоре занимаются непонятно чем!
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