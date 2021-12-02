Закон про олігархів: Венеціанська комісія скаже своє слово 10-11 грудня

Україна отримає експертний висновок Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) згідно із так званим законом про олігархів 10-11 грудня цього року.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив в ефірі телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти Венеціанської комісії провели зустрічі з різними стейкхолдерами як в Україні, так і поза. У тому числі були дискусії й зі мною. Я мав окрему зустріч з експертами Венеціанської комісії. Вони готують свій висновок. Попередньо, ми очікуємо, що рішення про ув'язнення Венеціанської комісії буде прийнято 10-11 грудня цього року", - сказав міністр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про деолігархізацію 5 листопада 2021 року. Закон набув чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, і буде введений у дію через шість місяців з дня набуття ним чинності. При цьому закон втрачає чинність через 10 років з дня його набуття чинності.

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