"Слуга народу" Радуцький про "Омікрон": Україна від нього нікуди не подінеться. Наші лабораторії можуть виявляти цей штам

Українські лабораторії можуть виявляти новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей вірус уже є в Європі. Ми з вами живемо в глобальному світі і розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль. Навіть закриття всіх кордонів не допоможе захиститися. На комітеті ставили питання міністру охорони здоров‘я, чи здатні наші лабораторії визначати цей вірус. Так, міністр запевнив, що наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Готуємося", - заявив Радуцький.

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Він зауважив, що наразі в Україні офіційно не підтверджено жодного випадку штаму "Омікрон". Водночас парламентарій додав, що не може ствердно виключати його відсутність.

"Офіційно його не виявлено, але хтось може легко переносити, не здавши аналіз", - пояснив Радуцький.

Він також наголосив, що єдине, що може зменшити ризики нової хвилі COVID-19 і поширення штаму "Омікрон" - це вакцинація.

Радуцький зауважив, що станом на сьогодні ні в українських, ні у світових експертів ще немає "однозначної думки" щодо цього штаму, пише УНІАН.

"Бо ВООЗ ще й досі не визначилася з двох питань: перше питання - наскільки захищає вакцина від цього нового варіанту вірусу. По-друге, сьогодні є декілька думок: є думка лікаря, яка вперше визначила цей вірус в Південній Африці, - вона каже, що саме цей варіант вірусу не тяжкий по ускладненнях, але дуже тяжкий за кількістю уражень,.. і що вражає молодших людей. Але при тому не має тяжких ускладнень. Є й інша думка", - сказав депутат і додав, що всі чекають на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я.