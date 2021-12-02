На COVID-виплати вакцинованим виділять 8 млрд грн, - Шмигаль

Кабмін вирішив збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим громадянам України.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з очікуванням великої кількості звернень, було ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, до 8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

"Практичну допомогу людям надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки Дії. Мета програми - підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію", - додав голова уряду.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 президент Зеленський анонсував виплати 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу. Глава держави заначив, що загалом на програму планують витратити 6 мільярдів гривень: 3 мільярди цього року й ще три - наступного.

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