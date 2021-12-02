Ціна на залізну руду знизилась більш ніж удвічі - у Китаї зменшується потреба в сировині

Потреба в залізній руді на китайському ринку не буде настільки великою, як вона спостерігалася на піку цін у поточному році.

Таку думку у коментарі Мінпрому висловив економіст Борис Кушнірук.

Експерт наголосив, що ціни на залізну руду насамперед залежать від ситуації в Китаї. "Пекін проводитиме більш обережну економічну політику, зокрема, щоб не підривати свою енергетичну стабільність, тому що запуск усіх металургійних підприємств став у тому числі одним із факторів, який спровокував енергетичні проблеми в країні", - сказав Б.Кушнірук.

Він зазначив, що сьогодні Китай збільшив видобуток вугілля, проте енергетична криза в країні триває і відповідно потреба в залізній руді знизиться.

Б.Кушнірук також звернув увагу на більш ніж дворазове падіння цін на залізну руду цього року. "Ми бачимо, що залізна руда після пікових показників, які були цього року (220 дол./тонну), опустилася дуже суттєво – до менш ніж 100 доларів за тонну", - нагадав він.

Як повідомлялося, аналітики агентства Fitch знизили прогноз світових цін на залізну руду у 2022 році до 90 дол. за тонну з подальшим зменшенням до 70 дол. за тонну у 2025 році.