Блінкен - Лаврову: Закликаємо РФ відвести війська від України та виконувати Мінські угоди

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим виступив із закликом до Москви відвести війська від кордону з Україною.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному Держдепом США, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар нагадав про заклик до Росії відвести війська (від кордону. - Ред.) до позицій (станом на. - Ред.) мирний час, а також про (необхідність. - Ред.) дотримання Мінських угод", - йдеться в тексті.

Переговори Блінкена з Лавровим відбулися раніше у четвер у Стокгольмі, де відбувається засідання ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Також читайте: "Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - Лавров