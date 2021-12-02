Блінкен - Лаврову: Закликаємо РФ відвести війська від України та виконувати Мінські угоди
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Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим виступив із закликом до Москви відвести війська від кордону з Україною.
Про це йдеться в повідомленні, поширеному Держдепом США, інформує Цензор.НЕТ.
"Держсекретар нагадав про заклик до Росії відвести війська (від кордону. - Ред.) до позицій (станом на. - Ред.) мирний час, а також про (необхідність. - Ред.) дотримання Мінських угод", - йдеться в тексті.
Переговори Блінкена з Лавровим відбулися раніше у четвер у Стокгольмі, де відбувається засідання ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.