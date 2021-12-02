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Втягування України в геополітичні ігри США змусить Росію вжити заходів для виправлення військово-стратегічного балансу, - Лавров

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Втягування України в геополітичні ігри США змусить Росію вжити заходів для виправлення військово-стратегічного балансу, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров у ході переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що "втягування України в геополітичні ігри" Вашингтона матиме серйозні наслідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"Підкреслено, що ігнорування законних занепокоєнь Росії, втягування України в геополітичні ігри США на тлі розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів матимуть найсерйозніші наслідки, змусять вжити заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу", - йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства.

Альтернативою цьому, як підкреслив Лавров, могли б стати довгострокові гарантії безпеки на західних рубежах Росії, "що слід розглядати як імперативну вимогу".

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Лавров також в черговий раз заявив про необхідність прямого діалогу України з "ЛНР" та "ДНР", що нібито передбачено Мінськими угодами.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Gozzalik salonu
    законних занепокоєнь Росії,
    что это вообще за херня такая, в каком законе прописано, дичь наркоманская
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ну, чи ж не гієна чортова? Московія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала частину Донецької і Луганської області, а США втягують кудись Україну. Та якби не США, то ви б тварини в Україні створили не один Бухенвальд.
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