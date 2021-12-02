Кабмін закриває в'їзд в Україну із низки країн Африки, де зафіксовано "Омікрон"

Кабінет Міністрів заборонив з 3 грудня в'їзд в Україну іноземцям з низки африканських країн.

Ввідповідне рішення прийнято під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, передбачено заборонити перетин кордону з 00:00 3 грудня іноземцям та особам без громадянства, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік та Республіці Малаві більш як 7 днів протягом останніх 14 днів.

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Водночас, обов'язкову самоізоляцію мають пройти громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну з вказаних вище країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.