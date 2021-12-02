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Не виключаємо участі військ Білорусі у вторгненні в Україну, - Кулеба

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Не виключаємо участі військ Білорусі у вторгненні в Україну, - Кулеба
Україна не виключає участі збройних сил Білорусі у можливому вторгненні російських військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Sargs.lv".

"Ми розглядаємо цей сценарій на дуже серйозному рівні. Ми не виключаємо таку можливість", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання, чи означають останні заяви Лукашенка те, що серед підрозділів загарбників можуть бути помітні білоруські збройні сили.

"Поки що ми не бачимо, що білоруська армія готується до операцій проти України, або що білоруське керівництво може дозволити Росії використовувати свою територію для організації вторгнення. Однак будь-яка потенційна загроза вимагає не тільки уваги, а й концентрації ресурсів збройних сил для її пом'якшення. Навіть якщо Білорусь наразі не представляє прямої військової загрози для України, факти невблаганні", - додав Кулеба.

За словами голови МЗС, політичні заяви Мінська зараз є частиною агресивної зовнішньої політики Росії.

"Також заява Лукашенка щодо визнання Криму складовою Росії, а також гібридне вторгнення, здійсненого його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою. На цю загрозу потрібно відповідати", - підсумував Кулеба.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    І не сумнівайся! Їх пошлють (як і "донбасітів" на сході України) у перших рядах!!! І підуть!!!
  • Петрович123456
    Так, *****, сейчас заставит таракана объявить войну Украине, для защиты иракских женщин и детей, и белорускоязычного населения. Сказать, что, то не руские войска скопились, а белорусские. Называть лукашенко тараканом это уже большая честь для него, это использованный многоразовый гандон.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Так білоруси ж наші (брати).Тільки не лука-дояр буде нападати, а якраз оті (брати) в котрих з дупи стирчить червона ганчірка з колорадом. Мати таких (братів) то ворогів не треба.
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