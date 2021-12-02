Не виключаємо участі військ Білорусі у вторгненні в Україну, - Кулеба

Україна не виключає участі збройних сил Білорусі у можливому вторгненні російських військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Sargs.lv".

"Ми розглядаємо цей сценарій на дуже серйозному рівні. Ми не виключаємо таку можливість", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання, чи означають останні заяви Лукашенка те, що серед підрозділів загарбників можуть бути помітні білоруські збройні сили.

"Поки що ми не бачимо, що білоруська армія готується до операцій проти України, або що білоруське керівництво може дозволити Росії використовувати свою територію для організації вторгнення. Однак будь-яка потенційна загроза вимагає не тільки уваги, а й концентрації ресурсів збройних сил для її пом'якшення. Навіть якщо Білорусь наразі не представляє прямої військової загрози для України, факти невблаганні", - додав Кулеба.

За словами голови МЗС, політичні заяви Мінська зараз є частиною агресивної зовнішньої політики Росії.

"Також заява Лукашенка щодо визнання Криму складовою Росії, а також гібридне вторгнення, здійсненого його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою. На цю загрозу потрібно відповідати", - підсумував Кулеба.

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