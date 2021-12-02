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Робітник загинув через обвал гірської породи на "ArcelorMittal Кривий Ріг"

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Робітник загинув через обвал гірської породи на "ArcelorMittal Кривий Ріг"
Гірська порода обвалилася та смертельно травмувала прохідника підрядної організації.

Про це повідомили у Державній службі з питань праці, інформує Цензор.НЕТ.

Нещасний випадок зі смертельним наслідком стався з прохідником ПП "Світекс".

"Під час підрядних робіт на орт-заїзді 231 осі горизонту 1135 м ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" стався обвал гірської породи, смертельно травмований робітник", - повідомили у Держпраці.

Наразі Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області створює комісію, проводить розслідування нещасного випадку.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки. ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

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Приватне підприємство "Світекс" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) зареєстроване у травні 1997 року. Основний вид діяльності - будівництво житлових та нежитлових приміщень.

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