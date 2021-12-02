Новини • Коронавірус і карантин, Бюджет-2021

Рада ухвалила закон, необхідний для виплати "тисячі Зеленського"

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Рада ухвалила закон, необхідний для виплати "тисячі Зеленського"
Верховна Рада проголосувала зміни до бюджету на цей рік, якими виділяється обіцяна президентом вакцинованим українцям "тисяча".

 Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За ухвалення законопроєкту №6297 щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, який передбачає анонсоване президентом Володимиром Зеленським виділення тисячі гривень усім вакцинованим громадянам України - 253 народних депутати.

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У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень з Держбюджету будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    а деньбги где взять?))
    коломойша выделит?))
    https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

    Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.

    А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
  • Chaos UKR
    Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. ©
  • Олексій Петренко
    А в кого немає смартфона і ващої сраної дїї , як їх отримати ?
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