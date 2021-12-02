Саакашвілі у грузинському суді: Не прийму слова "корупція" у поєднанні з моїм іменем

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що не приймає обвинувачень у корупції і вважає це образою.

Про це він сказав, виступаючи сьогодні на судовому процесі, який слухає справу про розтрату держкоштів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини-Грузія.

Саакашвілі заявив, що в період його президентства Грузія була визнана найефективнішою країною у боротьбі з корупцією.

"Я не прийму несправедливості, не прийму образи. Я не прийму використання слова "корупція" у поєднанні з моїм іменем. Тому що був єдиний випадок, коли Світовий банк опублікував книгу про подолання корупції, і президент Світового банку сказав мені, що всі книги були про проблеми корупції, а подолати корупцію зуміла лише одна країна у світі, і це була Грузія", - заявив Саакашвілі.

Експрезидент Грузії також назвав брехнею повідомлення, які неодноразово з'являлися в ЗМІ, про те, що він робив дороговартісні косметичні процедури в закордонних клініках. За його словами, він лікував шкірне захворювання, яке у нього розвинулося після 2008 року на нервовому ґрунті.

Він також зазначив, що велика кількість його витрат йшла і на першу леді – його дружину Сандру Рулофс.

Саакашвілі наголосив, що кошти першої леді виділялися на "подарунки дітям та інші витрати" і поцікавився, "чому ви не судите Сандру?".

"Я б із задоволенням сидів сьогодні поруч з нею на обвинувальній лаві, тому що чверть чи п'ята частина цих витрат йшла на неї. Але перед тим, як ви почнете висувати їй претензії, згадайте, що Сандра привезла в країну гранти в медичній сфері на 100 мільйонів доларів. Завдяки Сандрі грузинські жінки вчетверо менше, ніж раніше, помирають від раку грудей. Усі тюремні лікарі скажуть вам, як багато всього було зроблено завдяки їй у сфері охорони здоров'я у в'язницях", - сказав Саакашвілі.

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