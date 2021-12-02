Кремль ще не розуміє, як відреагують в РФ на нескінченний потік трун російських солдатів з України, - Кулеба

Початковим планом Росії було розділити Україну навпіл, зайняти східні та південні регіони України, створивши псевдодержавне утворення "Новоросія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю для латиського порталу новин "Sargs.lv".

За словами міністра, незважаючи на те, що Україна не була готова до ефективної боротьби, навіть тоді, все, що вдалося Росії захопити на Сході України було відносно невеликою територією.

"На даний момент наші збройні сили незрівнянно сильніше. Якщо Росія все одно зважиться на війну, то доведеться розраховувати на надзвичайно велику кількість загиблих російських солдатів, що не порівняти з 2014 роком. Це буде бійня. Це розуміє і Росія", - наголосив Кулеба.

Голова МЗС нагадав, що навесні, коли Росія під приводом підготовки концентрувала сили на кордоні України, разом з іншими військовими угрупуваннями також були розгорнуті госпіталі.

"Всім зрозуміло, що ніхто не формує такі госпіталі під час звичайних військових навчань. Це свідчить про те, що керівництво російських збройних сил чудово усвідомлює, що якщо буде наказ атакувати Україну, це вже буде війна зовсім іншого рівня.

Більш того, напад на Україну може виявитися загрозою для самої Росії. Протягом багатьох років вона витрачала мільйони на те, щоб зомбувати своє населення, дегуманізувати та принизити Україну через пропагандистські ЗМІ. Однак, незважаючи на це, Кремль ще не зрозумів, як відреагує російське суспільство, якщо з України почне надходити нескінченний потік трун російських солдатів", - додав Кулеба.

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